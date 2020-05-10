Война: регионы 1941–1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Из Волгоградской области на фронт с 1941 по 1945 год призвано 122 тыс. 300 человек. 216 тыс. 488 человек погибли либо пропали без вести, 263 тыс. 970 человек вернулись с фронта живыми, а также проживали на территории области до или после войны.

На начало 2020 года в Волгоградской области проживает 167 участников битвы, 410 их вдов, 14 тружеников тыла, награждённых медалью «За оборону Сталинграда». 5742 жителя региона имеют статус «Дети Сталинграда».

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