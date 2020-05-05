Нур-Султан, , 15:53 — REGNUM Отрицать ключевую роль Советского Союза в победе над фашизмом — значит идти против исторической истины, заявил 5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью ТАСС.

«Я категорически против фальсификации истории», — сказал Токаев, оценивая попытки преуменьшения роли СССР в победе над нацистской Германией. Токаев отметил, что нельзя умалять заслуги союзников: США и Великобритании.

«Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы — это значит идти против исторической истины», — сказал казахстанские лидер. Он добавил, что каждый непредубежденный человек знает, что именно СССР понес самые большие жертвы в войне.

Напомним, в Казахстане из-за распространения коронавируса отменили все массовые мероприятия и парад, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Посольство России призвало Вашингтон не искажать факты о роли СССР в войне