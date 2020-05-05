Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Свердловские власти отменили ранее намеченный брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Мероприятие было запланировано на 14:30 по местному времени. Брифинг так и не начался, а через полтора часа журналистам сообщили, что встреча не состоится «из-за высокой занятости спикеров».

«О дате и времени проведения следующего брифинга оперштаб сообщит дополнительно», — уточнили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 1 тысячу 277 случаев заражения коронавирусом. Лишь за минувшие сутки заразу нашли у 133 человек.

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