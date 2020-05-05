Тбилиси, , 16:28 — REGNUM Покончить с коронавирусом в Грузии возможно уже в течение мая. Такое заявление 5 мая сделал перед журналистами руководитель Республиканской больницы Тбилиси Леван Гоподзе, сообщает агентство Black Sea Press.

Главе медучреждения задали вопрос, что он думает о недавнем прогнозе сингапурского университета, где считают, что в Грузии с COVID-19 справятся к 6 июня.

Гоподзе отметил, что подобные предположения сделали и в других центрах. Сам он уверен, что с новой инфекцией получится справиться ко Дню независимости Грузии — 26 мая.

«Мы готовы опередить прогнозы, покончить с коронавирусом к 26 мая, и вернуться к привычной жизни», — сказал Гоподзе. Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в стране пошла на убыль.

Напомним, на 5 мая в Грузии зафиксировано 604 случая заражения коронавирусом. Последние три дня число новых выявленных заразившихся не превышало десяти человек.

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