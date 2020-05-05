Москва, , 15:44 — REGNUM Для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» подали заявки на участие и зарегистрировались примерно 700 тысяч человек. Об этом 5 мая рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева во время заседания центрального штаба движения, проходившего онлайн.

«Уже на сегодняшний день около 700 тыс. наших граждан готовы принять участие в шествии», — приводит слова Цунаевой ТАСС.

Также она уточнила, что в настоящее время активисты «Бессмертного полка», Поискового движения России и «Волонтёров Победы» активным образом проводят модерацию поступивших для участия в акции анкет.

Отметим, трансляция шествия в День Победы будет осуществляться на портале «Бессмертного полка», в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на всех российских медиаэкранах и на некоторых других ресурсах.