Анкара, , 16:17 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что число смертей от COVID-19 среди граждан страны, проживающих за рубежом, возросло до 473 человек. Об этом 5 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время пресс-коференции министра в столице государства, городе Анкара.

Также дипломат отметил, что на родину вернулись свыше 65 тыс. граждан из более 100 стран мира.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 127 тыс. 659 человек. От COVID-19 в стране скончались 3 461 человек.