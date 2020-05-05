Йошкар-Ола, , 15:30 — REGNUM В настоящее время в Марий Эл под наблюдением медицинским работников в режиме самоизоляции находится 1661 человек. Из них 11 граждан, прибывших из-за границы, остальные — контактные с заразившимися новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

До сегодняшнего дня проведено 22 076 исследований на коронавирусную инфекцию, 750 — только за минувшие сутки.

Из 750 инфицированных на данный момент полностью выздоровели и выписаны 444 человека, 25 — за минувшие сутки. Пять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории трёх городов и 14 районов Марий Эл.

В частности, 454 выявлены в Йошкар-Оле, 22 — в Волжске, 12 — в Козьмодемьянске.