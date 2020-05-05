Москва, , 15:28 — REGNUM Сильная гроза с дождем и порывами ветра до 21 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС, передает РИА Новости.

«С 13.00 до 24.00 5 мая в Москве ожидается гроза с дождем», — заявил представитель МЧС.

Также он рассказал, что ветер во время грозы усилится до скорости 16−21 м/с.

Ввиду этого, в МЧС дали рекомендацию не находиться у водоемов в это время, не заниматься рыбалкой и не купаться.

Кроме этого, при грозе рекомендуется избегать прохождения около рекламных щитов и шатких конструкций, а также не парковать автомобили возле последних и возле деревьев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что во вторник, 5 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы.