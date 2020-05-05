Москва, , 15:16 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») поддержал призыв ВОЗ протестировать случаи нетипичной пневмонии за ноябрь — декабрь на коронавирус.

«Это ровно то, что я подозревал и предлагал нашему Минздраву: провести популяционное исследование в России, чтобы выяснить, сколько у нас реально переболело коронавирусом, что за такой подозрительный всплеск пневмоний был в конце прошлого года», — отметил Тумусов в соцсетях.

Он обратил внимание на несоответствие цифр.

«По словам, например, Сергея Собянина, в Москве переболело 2% населения. Это больше официально зафиксированных цифр», — указал парламентарий.

Только исследование может либо подтвердить, либо развеять мнение о том, что история коронавируса в России началась раньше этой весны, рассуждает депутат Госдумы.

Он предложил Минздраву провести широкое тестирование на антитела. Только так мы сможем понять, с чем боремся на самом деле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ВОЗ считает возможным, что первые заражения COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.