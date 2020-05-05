Уфа, , 15:22 — REGNUM Смертность от COVID-19 в начале пандемии в Башкирии была связана с заражением коронавирусом пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Об этом 5 мая сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в республиканском минздраве.

По ее словам, в регионе с 20 апреля не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. На 5 мая зафиксировано 14 смертей от этой болезни.

Кононова также отметила, что жители Башкирии вовремя обращаются к врачам за помощью, поэтому болезни у них выявляются на ранних стадиях. Это тоже влияет на результат лечения.

Кроме этого, в республике работают госпитали, которые оснащены необходимым оборудованием и лекарствами. По ее словам, плато по заражению коронавирусом не достигнуто, и такая ситуация происходит не только в Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике подтвердили 1136 фактов инфицирования коронавирусной инфекцией.