Москва, , 15:10 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сокрушается тем, что не смогли уберечь от коронавируса генерального конструктора РКК «Энергия», члена президиума РАН, академика Евгения Микрина.

«В СМИ слабо объясняют, кто это был. Чтобы людям было понятнее, нужно прямо говорить: это был наш второй Королев. Королев первым в мире запустил в космос спутник, а затем и человека, а Микрин был достойным продолжателем его дела», — отметил Жириновский.

Парламентарий уверен, что Роскосмос должен был создать особые условия для своих учёных и конструкторов.

«И это чудовищно, что не смогли его уберечь. Чиновники Роскосмоса должны были создать особые условия для своих учёных и конструкторов, чтобы мы не теряли таких людей», — отметил он.

Жириновский надеется, что это будет последняя потеря отечественной космонавтики в результате эпидемии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Сегодня, 5 мая, Микрин умер.

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