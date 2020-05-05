Москва, 5 мая 2020, 15:09 — REGNUM В Москве и других городах России может быть введён масочный режим. Соответствующий вопрос обсуждался на селекторном совещании рабочей группы Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.
На мероприятии обсуждались темпы распространения коронавируса, прогнозы по выявляемости инфекции в регионах РФ. Кроме того, участники совещания затронули тему расширения тестирования, а также социальных выплат безработным.
Также на мероприятии обсудили возможности введения масочного режима в субъектах РФ и расширения продажи медицинских масок.
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