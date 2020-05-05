Москва, , 15:06 — REGNUM За первые четыре дня реализации проекта ИА REGNUM «Письма с фронта» его аудитория составила более 280 тысяч человек.

Специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы — это фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. За каждым из писем Письма собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения «Суть времени».

Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к проекту присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.

Сквозное вещание «Писем с фронта» началось сразу после полуночи по московскому времени 1 мая и продлится до праздничного салюта в 22:00 9 мая.

Великая Отечественная война — одно из ключевых событий в истории человечества и, наверное, главное событие в истории нашего народа. СССР не просто остановил нацистскую Германию, поддержанную силами почти всей Европы и угрозой Японии. Наш советский народ, переживший полноценный геноцид, остановил строительство нового, извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение — теперь уже расовое — стало бы нормой жизни.

Нацизм и фашизм не были искоренены окончательно, но День Победы 9 мая 1945 года всё ещё не даёт им восстать в своём откровенном обличии.

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«За каждым письмом слышится судьба и личное дыхание маленького мира семьи, совокупности граждан большой и единой по настроению страны: смерть или победа. Все они разные, эти солдаты, у каждого своя участь и довоенная, и окопная», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Международной ассоциации искусствоведов (АИС) Елена Чурилова (Санкт-Петербург).

Эта война не стала последней, но её трагический опыт всегда служит моментом истины для всех нас.

Священная память о той войне служит ясным напоминанием о возмездии для любого внешнего врага нашего народа и основой исторического единства для ныне расколотых народов СССР.

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Все голоса проекта «Письма с фронта»: артист театра и кино Олег Пальмов (Санкт-Петербург), радиоведущая, редактор вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Радио России — Санкт-Петербург Татьяна Трубачева, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин (Москва), корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева (Новосибирск), корреспондент ИА REGNUM Екатерина Булатова (Ростов-на-Дону), руководитель пресс-центра ИА REGNUM Артем Фионов (Москва), артист, теведущий Алексей Гигаури (Москва), ученик школы № 814 Виталий Филимонов (Москва).

Куратор проекта: Валентина Андреева, заместитель главного редактора ИА REGNUM.

Партнер проекта: Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»