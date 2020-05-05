Ставрополь, , 14:59 — REGNUM На границах Ставропольского края с восточными соседями по Северо-Кавказскому федеральному округу будут усилены меры эпидемиологического контроля. Такое поручение отдал 5 мая в ходе заседания краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор края Владимир Владимиров.

Дополнительные меры будут введены из-за того, что эти субъекты СКФО по числу заразившихся жителей значительно превышают даже более густо населённые регионы. Это обусловлено во многом активным движением внутри данных республик и многочисленными родственными контактами.

Владимиров отметил, что о закрытии границ речи не идет, но контроль за теми, кто прибывает на Ставрополье необходим хотя бы с точки зрения проверки температуры.

«Жду от глав территорий докладов о том, как они эту работу организовали, сколько людей с симптомами выявили», — заявил губернатор.

При этом он подчеркнул, что если въезжающий хочет лечиться на Ставрополье, то власти не имеют ничего против, но с условием обязательной самоизоляции.

Отметим, что, по данным оперативного штаба на 5 мая, в Ставропольском крае 825 человека получили подтвержденные результаты тестов о наличии коронавируса. Это четвертый показатель в СКФО. Число выздоровевших составляет 188 человек (также четвертое место в округе). Умерли за все время 18 человек — второе место в СКФО после Ингушетии.

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