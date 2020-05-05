Нюрбург, Германия, , 14:59 — REGNUM Власти Германии стали смягчать ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавирусу. Так, были разрешены заезды на трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте организаторов заездов.

Однако для того, чтобы проехать на трассе организатором пришлось создать так называемые «бесконтактные туристические заезды», чтобы обезопасить участников от лишних контактов.

Регистрация на заезды проходит теперь онлайн. При этом участники получают электронный билет или QR-код. Все время пребывания на трассе водителю и пассажиру нельзя покидать автомобиль. Находиться в машине могут максимум два человека.

Кроме того, для туристических заездов открыта только одна дорога. Стоянка не работает. Проследить за гонками на трассе можно на канале в YouTube.

Напомним, все крупные заезды на трассе Нюрбургринг были отменены в связи с угрозой распространения коронавируса.

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