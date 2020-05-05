Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Свыше 22,3 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом было выявлено в США за минувшие 24 часа. Об этом 5 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий такие данные федеральной и местной властей, а также СМИ и иных открытых источников.

Согласно этим данным, за минувшие сутки в США зафиксировали 22 335 новых заражений коронавирусом и общее число инфицированных в стране стало 1 180 634 человека.

Также сообщается о 1240 летальных исходов от нового заболевания, в результате чего общее количество таких составляет около 69 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Казахстане достигло 4179 человек.