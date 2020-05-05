Санти, , 15:06 — REGNUM Посетитель магазина в калифорнийском городе Санти возмутил общественность, надев белый капюшон Ку-клукс-клана во время покупки продуктов — якобы действуя в соответствии с новыми рекомендациями по противодействию коронавирусу, согласно которым клиенты должны носить маски для лица. Об этом 5 мая сообщает Washington Examiner.

Покупатель в капюшоне ку-клукс-клана Цитата из Twitter Никота Питни

Представители магазина потребовали от посетителя снять капюшон или покинуть магазин. Он согласился снять капюшон, сделал свои покупки и ушел без дальнейших происшествий. Поездка за покупками произошла на следующий день после того, как по всему округу было предписано жителям носить маски в продуктовых магазинах.

Департамент шерифа округа Сан-Диего расследует, можно ли считать ношение капюшона преступлением на почве ненависти. «Департамент шерифа не потворствует ненависти или любым проявлениям нетерпимости в наших общинах, — заявили в учреждении. — Мы — штат, который радушно принимает людей из всех слоев общества». Окружной инспектор Дайана Джейкоб также осудила мужчину за эту выходку, назвав фотографиями с места события отвратительными образцами расизма.