Берлин, , 15:05 — REGNUM Условия, при которых допустимы ослабления введённых из-за коронавируса ограничений, определены в ведомстве федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает 5 мая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Ослабление мер, принятых 20 апреля, возможно, если в одном районе на протяжении недели будет выявлено менее 35 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей. Если инфицированных людей больше, при этом речь не идёт о локальной вспышке, например, в доме престарелых, властям района надлежит вернуть ограничения.

Это означает прекращение работы школ, парикмахерских и магазинов, исключая продовольственные, а также вовзращение социальных ограничений. Критерий послаблений назвал руководитель канцелярии Меркель Хельге Браун в ходе видеоконференции с главами канцелярий премьер-министров регионов ФРГ, отмечает издание.

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