Ижевск, , 14:44 — REGNUM В Ижевске стартовал проект «Рядом с тобой живёт ветеран». Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с наступающим 75-летием Победы во дворах домов, где они проживают, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Концерты проводят силами бригад, сформированных из работников городских учреждений культуры. Всего в Ижевске поздравлять ветеранов будут десять бригад. Концертные бригады передвигаются на специальных автомобилях, предоставленных ДОСААФ. По словам замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова, поздравить ветеранов традиционным способом, устроив празднование на Центральной площади Ижевска в этом году не получится, поэтому концертные бригады приезжают во дворы, где живут ветераны.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Сейчас в Ижевске осталось всего 94 ветерана войны. Артисты исполняют такие популярные в военные годы песни как «Катюша», «Синий платочек», «День Победы». Соседи, во время одного из концертов выставившие в окна портреты своих родственников-ветеранов, с удовольствием подпевали артистам, а в завершение мероприятия прокричали «Удмуртия гордится Вами» и выпустили из своих окон красные воздушные шары.

Дворовые концерты будут продолжаться до 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас на территории республики проживают 2 233 участника и инвалида Великой Отечественной войны, вдов участников и инвалидов войны, ветерана, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. 8 367 жителей республики являются тружениками тыла. Всего в годы войны Удмуртия направила в Красную армию около 360 тыс. человек, около 133 тыс. жителей республики не вернулось с фронта.