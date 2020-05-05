Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Объединение профсоюзов Грузии опубликовало манифест в связи с Международным днем солидарности трудящихся и призвало правительство Грузии к проведению адекватной политики по трудоустройству населения. Документ на официальном сайте объединения был опубликован 4 мая. В нем особенный акцент сделан на пандемии коронавируса и вытекающих из нее угрозах и проблемах, перед которыми оказались оставшиеся без работы и источников дохода люди.

«События, развернувшиеся во всем мире, в том числе в Грузии, в результате распространения COVID-19, продемонстрировали особую необходимость регулирования и реализации социально-экономических и трудовых прав. Грузия в последний период особенно зависела от туризма. Самый большой ущерб получил именно туристический сектор, где были трудоустроены 44 тысячи человек. Большая их оказалась безработной», — говорится в заявлении.

По информации профсоюзов, без доходов и заработка остались около 100 тысяч граждан, занятых в сфере торговли, водители микроавтобусов и муниципального транспорта. Сократились доходы водителей такси, которые зависят от конкретной платформы. Потеряли источники дохода около 40 тысяч нянек, репетиторов, уборщиц, сиделок, большинство из которых составляют женщины.

В пространном манифесте говорится о тяжелом труде и заслугах медиков, несоответственно низких зарплатах работников, занятых в сферах тяжелой металлургии и торговли продовольствием, которые продолжают функционировать в условиях чрезвычайного положения.

Констатируя существующие в стране и вызванные кризисом проблемы, профсоюзы призывают правительство Грузии разработать соответствующую этим проблемам политику трудоустройства и содействовать ее эффективному осуществлению, внедрить пособие по безработице и привести в соответствие с международными стандартами те нормы, которые регулируют уровень минимальной заработной платы, использовать все ресурсы для обеспечения безопасности и равноправия в трудовых отношениях.

«Осознавая значение солидарности всего народа и человечества в целом, каждый член Объединения профессиональных союзов считает, что преодоление кризиса возможно только высокой социальной ответственностью, обеспечением достойных условий труда, справедливой оплатой и гарантиями социальной защиты», — говорится в манифесте в связи с 1 мая. Отметим, что Объединение профсоюзов Грузии отмечает этот праздник каждый год и обычно в этот день устраивает шествие с участием членов профсоюзов. Коронавирус и чрезвычайное положение внесли изменения и в повестку дня этой организации.

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