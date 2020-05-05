Запорожье, Украина, , 14:40 — REGNUM В Запорожье члены одного из неонацистских формирований заставили 14-летнюю девушку встать на колени и облить себя зелёнкой за то, что она снимала на камеру, как подростки срывали флаг Украины. Об этом сообщило 5 мая издание Strana.ua.

Журналисты выяснили, что в ночь на 1 мая 2020 года группа выпивших подростков без какой-либо цели сорвала флаг Украины. Эту выходку сняла на камеру 14-летняя девушка.

Видеозапись попала в одну из запорожских групп в социальных сетях, где её заметил член бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Солощенко. Он пообещал найти девушку и поставить её на колени.

Позже в той же группе было опубликовано сообщение:

«… (Девушка, которая снимала на видео и ржала, как двое парней рвут украинский флаг) уже извинилась, а молодые люди в бегах. Найти их пока невозможно, но этот момент не за горами».

Далее в группе появилась запись о том, что девушка «извинилась», а остальные участники инцидента находятся «в бегах». Аналогичное сообщение на минуту раньше появилось и на странице Солощенко, однако позже было удалено.

Позже в группе выложили видео «наказания». На кадрах видно как девушка приносит свои извинения, говорит, что любит Украину, а затем по требованию неизвестных становится на колени и обливает лицо и волосы зелёнкой.

Журналисты выяснили, что после публикации видео «самосуда» полиция оперативно нашла тех, кто срывал флаг и открыла против них уголовное дело. В отношении радикалов никаких действий не предпринимали.

Отметим, что заявление в полицию по поводу порчи флага написали члены партии, связанной с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ней состоит и радикал Солощенко, угрожавший подростку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фанаты киевского футбольного клуба «Динамо» пригрозили устроить массовые акции протеста, если правоохранительные органы Украины предъявят подозрение в убийстве «активисту» Сергею Стерненко.

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