Рязань, 5 мая 2020, 14:36 — REGNUM Аэрозольную обработку улиц проведут военные в Рязани 6 мая. Специальную технику предоставит воинская часть Дягилевского военного городка, сообщили 5 мая в пресс-службе администрации города.
Дезинфекцию проведут по одному из пяти маршрутов, разработанных городской дирекцией благоустройства совместно с региональным ГИБДД. Техника проедет по улицам Есенина, Циолковского, Ленина, Соборной, Куйбышевскому шоссе. Сначала по дорогам пройдут автомобили-пылесосы, которые соберут лишнюю пыль и мелкие камни. Затем распылит аэрозоль тепловая машина. Все припаркованные транспортные средства, которые будут мешать обработке, эвакуатором переместят на свободное место в радиусе 300 метров.
Начало работ с 10:00, окончание — в 13:30.