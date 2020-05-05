Улан-Удэ, , 14:30 — REGNUM Власти Бурятии планируют ввести на территории республики «режим самозанятых». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Народного хурала.

Режим предусматривает снижение подоходного налога для лиц, зарегистрированных и оказывающих услуги в качестве самозанятых. Если последние работают с простыми гражданами, то ставка составит 4% вместо 13%, при работе с юридическими лицами и предпринимателями — 6%.

При этом для компаний, работающих по патентной системе налоговая ставка будет снижена на 90%.

«После одобрения они будут платить не более 10% от ранее выплачиваемых сумм. Вдвое будут снижены ставка по ЕНВД для предприятий, которые наиболее пострадали от пандемии», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, в правительстве предложили снизить налог на недвижимое имущество за текущий год для владельцев нежилых помещений. Однако при условии, если те, в свою очередь, снизят размер арендных платежей для своих арендаторов предпринимателей.

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