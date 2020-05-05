Симферополь, , 17:17 — REGNUM Работу евпаторийский обсерватора перепрофилируют после выписки крымских туристов, чтобы размещать там только граждан из других регионов РФ. Об этом 5 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

«После выписки туристов в обсерватор будут госпитализировать контактные лица по заражённым коронавирусом. В остальные обсерваторы будут отправлять прибывшие из других субъектов страны», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 128 подтвержденных случаев заражения коронавируса. Туристов, помещённых в евпаторийский обсерватор после возвращения из Индии и Таиланда. 8 мая также планируется снять режим обсерватора с Симферопольской клинической больницы, а 10 мая — Красногвардейской районной больницы.

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