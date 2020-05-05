Москва, , 14:30 — REGNUM В 2020 году Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся девятых классов по всей России могут отменить. Об этом 5 мая рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Как передают «Известия», по его словам, итоговые оценки учащимся могут выставить не по результатам аттестации, а на основании текущей успеваемости.

«В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», — заявил министр просвещения.

Также чиновник выразил надежду, что новый учебный год в России по традиции начнётся 1 сентября. При этом Кравцов заверил, что власти не намерены навсегда переводить обучение школьников на дистанционный формат, как это сделано сейчас в рамках режима самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге зарплату учителям не снизят, а срезать ставки — могут