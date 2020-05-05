Калининград, , 14:26 — REGNUM Завершены строительные работы на въезде в национальный парк «Куршская коса», расширение которого до четырёх полос ранее анонсировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом Алиханов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Расширили въезд на КПП Куршской Косы, чтобы летом не было больших автомобильных очередей», — написал глава региона.

Заповедник Куршскую косу между собой делит Калининградская область и Литва. Парк является всемирным природным наследием ЮНЕСКО и одним из излюбленных мест туристов как российской, так и в литовской частях.