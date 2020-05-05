Москва, , 14:23 — REGNUM Российская Федерация выходит на плато по числу заражений коронавирусом, считает руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко.

Он уточнил, что за последние три дня нет резкого прироста новых случаев заражения, эти данные примерно равны.

Это дает надежду на плато, однако говорить об окончательной стабилизации еще рано, сказал он в интервью «Газете.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, в России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370. За последние сутки по результатам тестов выявлено ещё 10 102 случая заражений.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости