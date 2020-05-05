Москва, , 14:13 — REGNUM Представители поисковой организации «Тризна» передали Казахстану останки двух уроженцев республики, погибших в 1942 году в битве под Ржевом. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Оба солдата числились пропавшими без вести с августа 1943 года. Один из них — житель Алма-Аты Донцов Иван Калинович 1904 года рождения, второй — Канпья Жаркенов 1923 года рождения из Кустанайской области.

Напомним, в 2010 году в Тверской области основан «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». На его плитах высечены имена 10 тыс. воинов, павших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом.

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