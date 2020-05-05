Москва, , 14:19 — REGNUM У российских школьников практически нет тяжёлых форм заболевания COVID-19. Об этом заявил 5 мая министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По его словам, текущая ситуация подтверждает абсолютную правильность принятых ранее решений. Среди школьников практически не зафиксировано тяжёлых случаев болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции российские школьники прекратили посещать школы и перешли на дистанционное обучение. Итоговые оценки им должны выставить 15 мая.

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