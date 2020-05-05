Вильнюс, , 14:12 — REGNUM Председатель правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис анонсировал законопроект, согласно которому все литовские пенсионеры в связи с экономическим кризисом, вызванного простоем из-за карантина, получат единоразовую выплату в размере 200 евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 мая. Законопроект уже внесён на рассмотрение парламента.

«До кризиса были требования фискальной дисциплины, поэтому мы не могли так поступать. В фонде соцстрахования к концу этого года должно скопиться около миллиарда евро, поэтому сейчас у нас есть возможность отдать эти деньги тем, кому они принадлежат», — пояснил Карбаускис мотивы предложения в интервью литовской деловой радиостанции Žinių radijas.

В оппозиции, которая намерена блокировать предложение, называют его предвыборным «подкупом избирателей».

Выборы в парламент Литвы должны состояться осенью этого года.