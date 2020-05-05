Симферополь, , 14:11 — REGNUM Туристов, помещённых в евпаторийский обсерватор после возвращения из Индии и Таиланда, должны отпустить домой 6 мая. Об этом 5 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

«Завтра планируется выписка 58 человек из обсерватора «Здравница». Это — группа, прибывшая из Таиланда и Индии», — отметила чиновница.

По её словам, 8 мая также планируется снять режим обсерватора с закрытых Симферопольской клинической больницы, а 10 мая — Красногвардейской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма зарегистрировано 128 подтвержденных случаев заражения коронавируса, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением.

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