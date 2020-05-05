Москва, , 14:09 — REGNUM Примерно в 70−80% заболевание пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом, проходит в России без симптомов или в лёгкой форме. Об этом 5 мая рассказал директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин, его слова приводит сайт стопкоронавирус.рф.

«На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70−80% случаев заболевания», — заявил Акимкин.

Также он уточнил, что системы тестирования нового коронавируса отечественного производства позволяют вовремя определить и затем изолировать носителей коронавируса без симптомов, а также пациентов, болеющих в легкой форме. Все это, по мнению академика, ведет к снижению уровня циркуляции коронавируса у населения России и у групп риска.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане установлены местные надбавки медицинским работникам, работающим в учреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.