Душанбе, , 14:07 — REGNUM Руководство министерства промышленности и новых технологий Таджикистана последовало примеру президента Эмомали Рахмонаи перечислило свою месячную зарплату на счёт фонда, организованного для борьбы с распространением коронавируса в стране, сообщает пресс-центр министерства.

Помимо этого, министерство промышленности направило министерству здравоохранения и соцзащиты страны 5 тыс. медицинских масок, 250 одноразовых медицинских защитных костюмов, 400 кг. хлорной извести и 500 литров технического спирта в качестве помощи.

В ведомстве намерены продолжать оказывать подобную поддержку и впредь по мере возможности.