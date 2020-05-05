Калининград, , 14:06 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области прирост заражённых коронавирусной инфекцией составил 42 человека, сообщили сегодня, 5 мая, в региональном штабе по контролю за распространением новой инфекции.

Всего обследовано 22 622 человека, из них выявлено 566 случаев заражения (123 человека выздоровели), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 1 816 человек, в том числе 161 в условиях обсерватора.

Среди новых случаев: 12 случаев пневмонии, 5 случаев ОРВИ, а также 25 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,к 1 мая за сутки было выявлено 37 случаев, ко 2 мая было объявлено о 43 новых случаях, к 3 мая 41 случай, а к 4 мая — 45 новых случаев.