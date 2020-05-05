Махачкала, , 14:05 — REGNUM В Дагестане установлены местные надбавки медицинским работникам, работающим в учреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием получат по 40 тыс. рублей, медсестры — 30 тыс. рублей, младший медперсонал и иные работники — 20 тыс. рублей.

Как следует из документа, подписанного премьер министром Артемом Здуновым, выплаты полагаются врачам, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, обеспечивающим условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачам-эпидемиологам, помощникам врачей-эпидемиологов, главным (старшим) медсестрам, главврачам и их заместителям и другим специалистам, «на которых не распространяется право на получение стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета».

Надбавка будет выплачиваться за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. На нее будет также начисляться районный коэффициент за работу в особо сложных природных условиях, в том числе в пустынных, безводных местностях и высокогорных районах. Всего на данную меру поддержки из республиканского бюджета выделено 149 млн рублей.