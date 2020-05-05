Душанбе, , 14:08 — REGNUM Высшие учебные заведения Таджикистана, согласно распоряжению главы министерства образования и науки Мухаммадюсуфа Имомзода,не могут отчислять студентов-контрактников за несвоевременно внесённую оплату за обучение, сообщает пресс-служба ведомства.

Данная категория студентов сможет оплатить учёбу после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении.

Принятие подобного решение ведомство объясняет сложившейся в стране ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Также по поручению Имомзода, студентам, которые по какой-либо уважительной причине не смогли сдать летнюю сессию, даётся второй шанс — пересдача экзаменов и зачётов переносится на осень. При этом им также не грозит отчисление из вузов.

Отмечается, что после 15 мая 2020 года, завершения летней сессии, во всех институтах, университетах и техникумах в обязательном порядке будет произведена дезинфекция.