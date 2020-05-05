Москва, , 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил 5 мая министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что пока принято решение об аттестации учеников девятых классов по двум предметам — русскому языку и математике. Есть вероятность, что они будут освобождены от итоговой аттестации, она пройдёт по текущим оценкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем учебном году оценки школьникам выставят 15 мая, учиться дальше они не будут. С 12 по 15 мая обучение продолжится в дистанционном формате.

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