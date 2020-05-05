Кишинёв, , 13:58 — REGNUM Согласно постановлению правительства Молдавии, принятого 17 апреля, еще 375 медицинских работников Молдавии, заразившихся коронавирусом, получат от государства финансовую компенсацию. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба министерства финансов Молдавии.

Напомним, 10 апреля молдавское правительство выделило средства для выплаты компенсаций 29 медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе.

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По информации, предоставленной министерством финансов Молдавии, на счета, которые были открыты для борьбы с COVID-19, поступило более 22 млн 332 тысяч леев (92 млн 766 тысяч рублей). Из собранных средств 17 апреля постановили выделить шесть миллионов леев (25 млн рублей) на выплату компенсаций еще 375 медработникам.

Отметим, что для каждого медработника сумма компенсации в Молдавии составляет 16 тысяч леев (66 500 рублей).

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