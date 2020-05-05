Сакраменто, США, , 13:51 — REGNUM Американские врачи из частной клиники неотложной помощи Accelerated Urgent Care Дэн Эриксон и Артин Массихи из города Бейкерсфилд (штат Калифорния) с помощью исследования проведенных ими тестов на инфицирование коронавирусом подвергли сомнению достоверность официальной статистики США по заражению новым заболеванием. Статья о скандальном результате их исследований 5 мая опубликована на общественном ресурсе из Сан-Франциско kqed.org.

По информации издания, двое врачей провели анализ проведенных ими 10 тысяч тестов на наличие в организме тестируемых коронавируса и среди них оказалось 12% зараженных. Экстраполировав эту цифру на все население штата Калифорния, врачи посчитали, что инфицированных в штате может быть около 5 млн человек.

После этого медики поделили полученную ими цифру на количество смертей от COVID-2019 в штате (около 1200 случаев) и получили уровень смертности, который составил 0,03%, что соответствует среднему уровню смертности от сезонного гриппа.

«Миллионы случаев, небольшое количество смертей», — подчёркивал Эриксон в ходе видеоконференции, которая была проведена ими 22 апреля по поводу полученных результатов исследования на популярном видеохостинге Youtube.

Также во время последней оба врача высказали мнение, что согласно полученным данным опасения по поводу коронавируса являются преувеличенными, что, в свою очередь, ставит под сомнение применение таких серьезных мер карантина. В итоге медики призвали к отмене мер социального ограничения и восстановлению нормальной экономики.

После этого видео с конференцией Эриксон и Массихи было удалено после того, как оно набрало 5 млн просмотров, а затем повторно удалено с ресурса интернет-издания OffGuardian.

Затем оба медика были приглашены на канал Fox news, где рассказали, что они были на сотни вскрытий скончавшихся пациентов, когда врачей заставляли писать, что они умерли от COVID-2019, в то время, когда причинами смерти были гипертония, диабет, инсульт и другие болезни.

В итоге в среде американских медиков с новой силой вспыхнула дискуссия о достоверности официальной статистики по коронавирусу и необходимости таких серьезных мер карантина.

При этом большинство медиков США согласны с выводами и заявлениями Эриксона и Массихи, причем масло в огонь тут подлил факт удаления видео их конференции с Youtube. Однако большинство американских СМИ замалчивают тему цензуры и фальсификаций диагнозов, а внимание зрителей акцентируется на том, что федеральные медицинские власти опровергают выводы Эриксона и Массихи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 мая китайская ежедневная газета «Жэньминь Жибао», являющаяся официальным печатным изданием Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), опубликовала 2 мая статью, в которой призвала США ответить на 10 вопросов, связанных с пандемией коронавируса и американской ролью в этом процессе.