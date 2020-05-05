Москва, , 13:51 — REGNUM С 1 по 5 мая в России было выявлено 48 872 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в России возросло до 155 370. От болезней, вызванных инфекцией, скончался 1451 человек, выздоровели — 19 865. Всего было проведено более 4,4 млн тестов.

Всего было проведено более 4,4 млн тестов. Под контролем остаются 222 510 человек.

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