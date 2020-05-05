Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM Ростовская область ощущает острую нехватку врачей-инфекционистов, сообщил в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

По словам чиновника, медицинские учреждения укомплектованы врачами-инфекционистами только лишь на треть (34%). Всего в Ростовской области работает 131 специалист данного направления.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с нехваткой медработников в Ростовской области к лечению пациентов с SARS-CoV-2 подключат врачей старше 65 лет. Ранее сообщалось, что в регионе не хватает врачей-анестезиологов и врачей-реаниматологов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону к лечению пациентов с SARS-CoV-2 подключат пожилых врачей