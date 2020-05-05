Анкара, , 13:51 — REGNUM По данным министерства внутренних дел Турции, порядка 400 тыс. сирийцев, прибывавших в стране в статусе беженцев, вернулись на родину. Об этом 5 мая сообщает Anadolu Ajansi.

В заявлении министерства, приводимом агентством, подчеркивается, что это стало возможно, в том числе и благодаря спецоперациям, проводимым турецкими военными на территории Сирии.

Напомним, в настоящее время, по официальным данным, в Турции проживает порядка 3 млн 580 тыс. сирийских беженцев, сбежавших из своей страны по причине продолжающегося с 2011 года военного конфликта.