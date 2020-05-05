Челябинск, , 13:45 — REGNUM В Челябинске на Комсомольской площади танк ИС-3 обрёл розовый цвет. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

В качестве подтверждения граждане прилагают фотографии. Из них следует, что стоящий на постаменте танк действительно изменил цвет.

В мэрии Челябинска уже объяснили журналистам причины такого явления. Оказалось, что сейчас идёт реконструкция объекта, и покраска танка — это промежуточный этап работ. Скоро ему вернут нормальный цвет.

Танк ИС-3 был установлен на Комсомольской площади в мае 1965 года, к 20-летию Победы. В годы войны данная модель была разработана в Челябинске и выпускалась.