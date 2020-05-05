Уфа, , 13:47 — REGNUM Число умерших пациентов от COVID-19 в Башкирии не меняется с 20 апреля и составляет 14 человек. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба администрации главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, на текущий момент в республике подтвердили 1136 фактов заражения коронавирусом. Это на 34 случая больше, чем на вчерашнюю дату. При этом поправились 259 человек (плюс четыре за минувшие сутки).

На учете врачей находятся 863 пациентов (плюс 30 пациентов — в минувшие сутки). Из них 446 человек находятся в больницах, а 417 пациентов получают лечение дома.

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