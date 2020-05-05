Симферополь, , 13:44 — REGNUM Количество патрулей, которые следят за соблюдением режима самоизоляции в Крыму, увеличат за счёт казаков и депутатов. Об этом 5 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Мы отработали этот вопрос с министерством внутренних дел и увеличиваем количество казачества — 150 человек по городам. Увеличим количество мобильных групп в Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе», — отметил Гоцанюк.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, к патрулированию также можно привлечь депутатов муниципальных образований, партийцев и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 17 человек в Крыму. На территории республики зарегистрировано всего 128 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. В Сакской районной больнице скончалась пожилая пациентка с пневмонией и, предположительно, коронавирусом.

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