Краснодар, , 13:40 — REGNUM Старший помощник капитана одного из кораблей открыл стрельбу с балкона по нарушителю карантина, инцидент произошёл в Новороссийске 4 мая, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщает издание, между мужчинами произошёл конфликт, моряк выстрелил и ранил знакомого.

«В УМВД России по Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует режим карантина, ограничивающий выход граждан из дома.