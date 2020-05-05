Краснодар, 5 мая 2020, 13:40 — REGNUM Старший помощник капитана одного из кораблей открыл стрельбу с балкона по нарушителю карантина, инцидент произошёл в Новороссийске 4 мая, сообщили «Кубанские новости».
Как сообщает издание, между мужчинами произошёл конфликт, моряк выстрелил и ранил знакомого.
«В УМВД России по Новороссийску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует режим карантина, ограничивающий выход граждан из дома.