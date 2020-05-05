Киев, , 13:34 — REGNUM Около 52% граждан Украины считают, что День Победы 9 мая — это прежде всего празднование победы советского народа в Великой отечественной войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, обнародованные сегодня, 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 32% украинцев понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и отмечают вклад в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительный выходной, еще 9% заявили, что им тяжело ответить на данный вопрос.

Опрос также показал, что 51% украинцев не знают о массовых мероприятиях под названием «Бессмертный полк»; 12% знают о них, но относятся к ним негативно. Вместе с тем знают об акции и положительно относятся к ней 18%, нейтрально относятся 12%.

Социологи уточняют, что исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.