Москва, , 13:40 — REGNUM Коронавирусная инфекция стала причиной смерти троих сотрудников российских СМИ. В мире она унесла жизни более 50 журналистов, сообщил 5 мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Более ста журналистов в России инфицированы коронавирусом, более 500 находятся под наблюдением врачей. Двое из заразившихся представителей СМИ умерли в Москве и Перми. Скончался режиссёр-документалист Александр Радов, ему было 79 лет, сказал Соловьёв.

«Пандемия унесла жизни 55 журналистов в 23 странах», — сказал он ТАСС.

Так, в Эквадоре умерли девять журналистов, в США — восемь, в Бразилии — четверо, по трое — в Великобритании и Испании, добавил Соловьёв.