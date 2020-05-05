Москва, , 13:30 — REGNUM Более половины жителей (55%) России в случае возникновения похожих на заражение коронавирусом симптомов готовы сразу обратиться к врачу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Антикризисным социологическим центром.

Вместе с тем 7% обратятся к врачу только после серьезного ухудшения самочувствия. 35% респондентов заявили, что в случае сохранения температуры на протяжении нескольких дней обратятся за помощью.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан России (81%), несмотря на режим самоизоляции по коронавирусу, чувствуют себя счастливыми, как и полгода назад. 34% из них особенно счастливы.

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