Йошкар-Ола, , 13:26 — REGNUM Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории трёх городов и 14 районов Марий Эл. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Так, из 750 случаев 454 выявлены в Йошкар-Оле, 22 — в Волжске, 12 — в Козьмодемьянске.

Среди районов максимальное число случаев заражения наблюдается в Медведевском районе — 97, по 27 случаев — в Горномарийском и Советском районах, 22 — в Моркинском районе, 17 случаев подтверждено в Оршанском районе, 15 — в Куженерском районе, 14 — в Звениговском районе, десять — в Волжском районе. Менее чем по десять инфицированных проживают в Килемарском, Мари-Турекском, Новоторьяльском, Параньгинском, Сернурском и Юринском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 5 мая выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 750 случаев.

Читайте также: В Марий Эл подтвердили 750 случаев заражения SARS-CoV-2